Cena di squadra ieri sera per il Napoli, ecco di cosa hanno parlato i giocatori

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica racconta di come ieri sera tutti i giocatori del Napoli si siano ritrovati a cena in un ristorante di Pozzuoli (Osteria Abraxas ndr.) per fare gruppo e ritrovarsi tutti insieme a 3 giorni dalla sfida contro il Como:



"A Como servirà una grande prestazione da parte di tutto il gruppo, pronto a cambiare l’inerzia. I giocatori ne hanno parlato pure ieri sera a cena, in un noto ristorante di Pozzuoli.



Tutti insieme per qualche ora, come già accaduto spesso nel corso di questa stagione. L’unione dello spogliatoio è uno dei fattori di un Napoli che vuole restare in vetta alla classifica prima del grande incrocio contro l’Inter della settimana prossima".