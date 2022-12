Cena di Natale Napoli: Di Lorenzo la organizza, ma sapete chi ha pagato?

L'edizione odierna di Repubblica riporta cosa è accaduto ieri sera alla cena di Natale organizzata dai giocatori della Ssc Napoli:

"Ieri sera alla cena di Natale, organizzata dal capitano Giovanni Di Lorenzo. Appuntamento al Teatro Posillipo con Luciano Spalletti e lo staff tecnico. Un modo per stare insieme e poi ripartire ancora più motivati".

Cena di Natale Napoli, ecco chi ha pagato

"Il menu – rigorosamente a base di pesce - è stato preparato da Terrazza Calabritto, del conto, invece, se n’è occupato il presidente Aurelio De Laurentiis che ha voluto offrire il brindisi a tutti considerando che il solito appuntamento organizzato dalla società non c’è stato al momento per motivi precauzionali ( la preoccupazione per il Covid)".