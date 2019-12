Cena di Natale, Il Mattino: De Laurentiis potrebbe sorprendere con nuovi bonus per la squadra, ma dipende dai risultati

Ultime calcio Napoli - De Laurentiis ieri era a Milano per l'assemblea di Lega. Il confronto di venerdì scorso non ha portato alla svolta attesa: la mano tesa sulle multe e la disponibilità persino ad azzerarle in caso di un rendimento in linea con la prestazione di Liverpool, sperava potessero produrre ben altro tipo di reazione.

Ultime SSC Napoli, cena di Natale, possibile inserimento di nuovi bonus

Come riporta Il Mattino:

"La squadra sa che restano in piedi i premi per la conquista della zona Champions e che sono legate al numero di vittorie: e magari, a sorpresa, durante la cena di Natale del 17 dicembre a Villa D'Angelo Santa Caterina, potrebbe dare disponibilità anche a qualche altro bonus. Chiaro che il patron azzurro attende la gara con il Genk per tirare le somme. Sarà quello il momento chiave: ma il feeling con Ancelotti non è in discussione e ogni tipo di decisione, anche quella più traumatica, sarà presa di comune accordo".

De Laurentiis