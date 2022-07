CdS - Valzer attaccanti, si attende solo il placet di Berlusconi per chiudere l'affare del Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le ultime notizie in merito al valzer d'attaccanti tra Napoli e Verona:

"E ora, con la difesa ormai completa, il ds Giuntoli si concentrerà su tutte le questioni in sospeso. Con ordine: per quel che riguarda il centravanti, la storia è chiarissima ma è legata all'uscita di Petagna: il Monza attende il placet di Berlusconi per definire l'acquisto e subito dopo Giovanni Simeone saluterà il Verona e tingerà la sua vita d'azzurro".