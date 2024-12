CdS - Torino-Napoli, le scelte di Vanoli e Conte: la decisione definitiva su Olivera e Kvara

Paolo Vanoli e Antonio Conte hanno scelto i rispettivi undici da mandare in campo quest'oggi alle ore 15. Il Torino cerca i tre punti per provare ad invertire un trend piuttosto negativo mentre agli azzurri serve la vittoria per confermarsi in vetta alla classifica. Sarà una gara molto speciale per Alessandro Buongiorno che sfiderà per la prima volta da avversario il suo Torino.

Torino Napoli: le scelte di Vanoli e Conte

Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport nel Torino l'unica novità è Gineitis a centrocampo al posto dell'infortunato Ilic. Davanti ha recuperato Sanabria che farà coppia con lo scozzese Adams. Davanti a Milinkovic Savic ci saranno Coco, Maripan e Masin in difesa. A centrocampo Pedersen, Gineitis, Ricci, Linetty, Vlasic e Lazaro. In attacco la coppia Sanabria-Adams.

Antonio Conte non ha voluto stravolgere o fare turnover anche in vista dell'impegno di Coppa Italia contro la Lazio di giovedì. A Torino scenderà in campo la stessa formazione che ha battuto la Roma. Niente maglia da titolare dunque per David Neres come si era paventato negli ultimi giorni. Il brasiliano avrebbe dovuto prendere il posto di un deludente Kvara. Ecco l'undici: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku e Kvara.