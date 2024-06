Summit Conte-Manna, stilata la lista acquisti ed incedibili: i nomi

Tra Antonio Conte e Giovanni Manna è andato in scena il primo summit di mercato. L'allenatore ed il direttore sportivo hanno tracciato le linee guida per quanto riguarda gli incedibili e gli obiettivi di mercato da provare a portare a casa il prima possibile per rendere la rosa subito competitiva. Per quanto riguarda gli incedibili, Conte è stato molto chiaro con tutta la dirigenza: Di Lorenzo e Kvaratskhelia non si muoveranno in alcun modo da Napoli. Novità invece per gli acquisti, si cercano un difensore centrale ed un centravanti.

Summit mercato tra Conte e Manna

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Antonio Conte ha indicato a Giovanni Manna gli obiettivi per difesa ed attacco. Per quanto riguarda la retroguardia, il primo nome è quello di Alessandro Buongiorno che il Torino valuta 50 milioni di euro. Manna nel frattempo ha però allacciato anche i rapporti con l'entourage di Hermoso. Restano sullo sfondo anche Demiral e Nehuen Perez.

In attacco il sogno resta sempre Romelu Lukaku, ma occhio anche a Lucca dell'Udinese ed anche Strand Larsen del Celta.