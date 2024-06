CdS - Rafa Marin al Napoli: la data delle visite mediche e della firma del contratto

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha dato ulteriori dettagli sull'arrivo di Rafa Marin dal Real Madrid al Napoli. Il difensore svolgerà a stretto giro le visite mediche di rito firmando il contratto che lo legherà al club di Aurelio De Laurentiis fino al 2029. Viste le aspettative è quasi certo che sarà tra i più quotati circa i nuovi arrivati in Serie A su consiglifantacalcio.it

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sull'arrivo di Rafa Marin al Napoli:

"Napoli e Real hanno raggiunto l’accordo ieri e ora, ovviamente, comincerà il carteggio, lo scambio dei contratti e l’iter burocratico che porterà gradualmente alla firma. In programma con ogni probabilità la prossima settimana alla FilmAuro di Roma, casa De Laurentiis, con il consueto passaggio alla clinica di via Trionfale del prof Mariani per le visite mediche. L’agenda è in evoluzione, si vedrà. La certezza, però, è che mercoledì alla presentazione Conte avrà un altro argomento da trattare".