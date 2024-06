CdS - Napoli irremovibile su Di Lorenzo: nessuna apertura in futuro sulla cessione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Giovanni Di Lorenzo:

"Il Napoli aveva già blindato Di Lorenzo con un post ufficiale sui social nei giorni scorsi e anche in futuro continuerà a chiarire la propria posizione: non ci sono margini per l'addio. Non c'è mai stata neppure per un istante la volontà da parte della società di lasciarlo partire. La Juventus ci prova, l'ex direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, lavora per regalarlo a Thiago Motta, ma Conte non vuole che venga ceduto. La futura difesa del Napoli, che si sta rinforzando con nuovi innesti, ripartirà da lui, dalla sua duttilità".