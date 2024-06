CdS - Napoli in pole per Dovbyk: gli azzurri sbaragliano la concorrenza con questa cifra. Le intenzioni del bomber ucraino

Il Napoli è davanti a tutti per il centravanti Dovbyk del Girona si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il calciatore ucraino ha una clausola rescissoria da 40 milioni ed il Girona non vede l'ora di incassare una bella plusvalenza avendolo pagato appena 7,5 milioni. La prospettiva di non giocare le coppe - in caso di trasferimento alla corte di Conte - non farebbe impazzire di gioia Dovbyk il quale però non ha chiuso però le porte al Napoli che ha offerto 35 milioni.

Napoli in pole per Dovbyk

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il futuro di Dovbyk.