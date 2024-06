CdS - Lukaku chiama Conte: il Chelsea apre ad uno sconto sulla clausola

Romelu Lukaku chiama Antonio Conte titola questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che racconta come il nuovo allenatore del napoli voglia l'attaccante belga come sostituto di Victor Osimhen. La trattativa non è semplice anche se il Chelsea sembra aver aperto ad uno sconto sulla clausola rescissoria.

Lukaku al Napoli

