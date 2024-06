Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull'offerta recapitata dal Psg a Kvaratskhelia:

"il Psg offre un contratto di 4-5 anni a 11 milioni a stagione, ma il muro è altissimo e non sarà mai scalfito, il Napoli non lo cederà e lo ha anche annunciato con un comunicato stampa. De Laurentiis non retrocede, non si smuove anche al cospetto dei 110 milioni offerti dal Psg: punto".