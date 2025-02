CdS - Tre segnali importanti che lascia il pari dell'Olimpico. L'esempio di Politano è un lusso che Conte non può permettersi

Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport dal pari in casa della Lazio arrivano tre segnali importanti per la squadra di Antonio Conte che stasera attende il risultato di Juve-Inter per capire se resterà ancora in testa alla classifica oppure no.

Lazio Napoli 2 2

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Dall’Olimpico, comunque, il Napoli si porta a casa tre risposte importanti. La prima è quella che ha dato Raspadori. Il suo esordio in tandem con Lukaku è stato convincente, sotto ogni punto di vista.

Così come potrà essere fondamentale da qui in avanti Buongiorno, rientrato ieri dopo due mesi e mezzo. Il Napoli è riuscito a sopperire alla sua assenza grazie alle ottime prestazioni di Juan Jesus, ma non c’è dubbio che con l’ex del Torino in campo lo scenario cambia.

Il terzo segnale importante che arriva dal pareggio con la Lazio in realtà è una conferma di quello che Conte ripete da tempo. La qualità della rosa del Napoli non è la stessa delle sue rivali scudetto. L’esempio lo ha dato ieri l’ingresso di Politano. Quando è entrato la squadra ha cambiato faccia, ha avuto un sussulto, si è scossa. Avere in panchina giocatori che possono dare una svolta è un lusso che Conte non può più permettersi".