CdS - I prossimi 19 giorni ci diranno tre cose sul Napoli di Conte

I prossimi 19 giorni ci diranno molto sul Napoli. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che sottolinea come da domenica fino al 4 ottorbe andranno in scena partite molto importanti per la squadra di Antonio Conte che dovrà dare delle risposte importanti dopo la sosta per le nazionali.

Antonio Conte

Napoli - Ecco cosa si legge nel dettaglio sul Corriere dello Sport: