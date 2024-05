CdS - Di Lorenzo incedibile per Conte: il tecnico proverà a fargli cambiare idea

"Di Lorenzo vuole andare via". Mario Giuffredi, agente del capitano del Napoli, è stato piuttosto chiaro nelle interviste rilasciate ieri ai media in merito al futuro del proprio assisitito. Per il manager, non ci sono più le condizioni per estare in maglia azzurra la prossima stagione. A far prendere questa clamorosa decisione a Di Lorenzo, sarebbe stata la mancanza di fiducia da parte della società che avrebbe fatto intendere che in caso di offerta congrua anche lui verrà ceduto.

Di Lorenzo ha chiesto la cessione

Calciomercato Napoli - Nel weekend vi avevamo raccontato in esclusiva (LEGGI QUI) come il nuovo allenatore del Napoli farà un tentativo per convincere Di Lorenzo a tornare sui propri passi. In caso di rottura insanabile, si procederà alla cessione. Insomma, l'ultima parola spetterà a Conte e società. Come si legge infatti sulle pagine del Corriere dello Sport, per Antonio Conte, Di Lorenzo è un calciatore incedibile e soprattutto ritenuto fondamentale anche sotto l'aspetto tecnico e di spogliatoio. Tra i due ci sarà certamente un confronto.