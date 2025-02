CdS - Centro sportivo SSC Napoli: ADL lavora per prolungare contratto a Castel Volturno. Al vaglio ampliamento della struttura, i dettagli

Napoli - Giornata importante quella di ieri per Aurelio De Laurentiis. Il presidente della SSC Napoli, insieme all'Amministratore Delegato Andrea Chiavelli, si è visto a Castel Volturno. Motivo? Il club sta lavorando per prolungare l'attuale accordo per il centro sportivo in scadenza nel 2026. L'obiettivo è quello di allungare la scadenza del contratto in attesa di trovare un luogo dove far sorgere la nuova casa del Napoli.

Centro sportivo SSC Napoli: De Laurentiis vuole prolungare accordo

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"In attesa di un piano definitivo sul futuro centro sportivo, il Napoli prova a tenersi quello attuale anche oltre il 2026. Aurelio De Laurentiis è arrivato ieri al training center di Castel Volturno insieme con l’ad Andrea Chiavelli per incontrare la famiglia Coppola, i proprietari dell’area su cui sorge il centro del club, così da approfondire i termini del rapporto.

Per il momento sembra che il Napoli stia mirando innanzitutto a prolungare il soggiorno nel centro sportivo attuale rispetto ai termini del 2026. Al vaglio anche l’ipotesi di rinnovare e ampliare la struttura, sfruttando il campo da golf e magari una parte dell’hotel. Si vedrà".