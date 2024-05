CdS - Centravanti Napoli, spunta nome nuovo dalla serie A: c'è la richiesta ufficiale di De Laurentiis

Il Napoli sta cercando un nuovo centravanti. La cessione di Victor Osimhen è ormai dietro l'angolo e Antonio Conte ha sempre saputo valorizzare il suo 9 in ogni esperienza finora in panchina. Come si legge sul Corriere dello Sport oltre ai nomi di Gimenez e Dovbyk spuntano anche due soluzioni italiane. De Laurentiis infatti si sarebbe già mosso con l'Udinese per una punta. Si tratta di Lorenzo Lucca.

Il Napoli vuole Lucca dell'Udinese

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la richiesta del Napoli per la punta Lorenzo Lucca dell'Udinese: