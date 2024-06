CdS - C'è solo il Napoli per Buongiorno. Manna vorrebbe chiudere anche con un altro top in difesa: il nome

C'è solo il Napoli per Alessandro Buongiorno scrive questa mattina il Corriere dello Sport che racconta la ferma volontà di Manna e De Laurentiis di voler portare il difensore centrale del Torino in maglia azzurra. L'offerta da 35 milioni più altri 5 di bonus resta lì ed è l'unica vera finora arrivata a Cairo che però attende qualcosa di più alto nelle cifre. Il direttore sportivo sogna però di chiudere un doppio colpo proprio in difesa.

Offerta del Napoli per Buongiorno

Calciomercato Napoli - Oltre a Buongiorno, Manna vorrebbe chiudere un altro colpo top per la difesa in modo da accontentare Conte che ha chiesto rinforzi importanti in quel settore. Il nome è quello dello svincolato Hermoso che da tempo è nel mirino del Napoli: