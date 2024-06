CdS annuncia: Osimhen in ritiro già a Dimaro se non arriveranno offerte, lo scenario

Se non ci saranno offerte concrete, il futuro di Victor Osimhen è comunque deciso. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che rivela cosa accadrà se davvero qualcuno non si presenterà con un'offerta ufficiale da 130 milioni, valore della clausola, per il centravanti nigeriano.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il futuro di Osimhen: