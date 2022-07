Cdm - Trattativa al capolinea per Kim, a breve a Roma per le visite mediche

La trattativa per portare il difensore Kim in azzurro si sta avviando verso la conclusione come afferma l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Calciomercato Napoli

La corsa per Min Jae Kim sta arrivando al capolinea. È una trattativa complessa, vissuta tra blitz, incontri, sfide contro le concorrenti come il Rennes che ad un certo punto sembrava in grado di realizzare il sorpasso. Una storia intensa tra contratti, la clausola rescissoria di 45 milioni di euro valida solo per l’estero dall’estate 2024 ma il traguardo è vicino, non è escluso che a breve Min Jae Kim possa presentarsi a Roma per le visite mediche

