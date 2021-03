CdM - Tampone negativo per Bakayoko, sarà a disposizione per il Bologna: confermato Rrahmani, ecco i cambi rispetto al Sassuolo

Notizie Napoli calcio. La squadra di Gattuso sta pian piano recuperando diversi dei suoi effettivi, e contro il Bologna potrebbe esserci qualche cambio di formazione. Ecco quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno:

Osimhen rientra tra i convocati ma parte dalla panchina, Gattuso s’affida a Mertens per mettere in crisi la difesa del Bologna. Bakayoko non ha partecipato alla rifinitura per qualche lieve sintomo influenzale ma ha recuperato, il tampone è negativo e sarà a disposizione di Gattuso anche partendo dalla panchina. Nella formazione titolare si va verso la conferma del centrocampo e dell’attacco visto contro il Sassuolo con Demme in cabina di regia. Qualche rotazione contro il Bologna ci sarà, tornano Ospina, Koulibaly e Ghoulam, la difesa cambia volto rispetto alla gara contro il Sassuolo. Manolas dovrebbe partire dalla panchina, Rrahmani è pronto alla settima gara consecutiva da titolare.