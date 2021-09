CdM su Spalletti: una sua frase nel post-Juve è stata letta dalla squadra come una prova di forza

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive su Luciano Spalletti: "Giocare ogni tre giorni non è da robot, come qualcuno aveva sussurrato prima dell’arrivo di Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli, chiamato alla sua prima «maratona» sulla panchina azzurra, se potesse, giocherebbe anche nelle ore libere «nel parco vicino all’albergo dove abito». Anche l’ultima dichiarazione pubblica, resa dopo la vittoria sulla Juventus, è stata letta dalla squadra come una prova di forza: l’uomo forte dal destino forte non cerca, nè da alibi. Se potesse, Spalletti, trasferirebbe anche l’adrenalina ai suoi giocatori".