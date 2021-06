CdM su Spalletti: sta scalfendo anche la diffidenza della piazza, l’idea di avere consensi non gli dispiace

Ultime mercato Napoli - Il suo credo calcistico al centro del villaggio. Un modo di far giocare le squadre che è fortemente identitario, con un lavoro rigoroso durante gli allenamenti. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dedica un lungo editoriale all'allenatore del Napoli Luciano Spalletti.

"Rispetto al Napoli si è posto da subito in maniera entusiasta. Se sono rose fioriranno, e questo lo dirà il campo, ci sono tanti suoi ex giocatori che hanno di lui un ricordo piacevole. L’allenatore per ora sente De Laurentiis molto spesso in conference call ma pian piano sta scalfendo anche la diffidenza della piazza. Non che se ne faccia un cruccio (è abituato al peggio), ma l’idea di avere consensi non gli dispiace"