CdM su De Laurentiis: perchè deve fare chiarezza tra tre settimane? Manca la cultura della delega, parenti esclusi

Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, sul quotidiano odierno analizza le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

“Laddove il problema sembra essere che ad Aurelio De Laurentiis, imprenditore capace, manca il know how tecnico per dirigere la baracca nella sua complessa interezza e manca la cultura della delega nell’organizzazione aziendale. Parenti esclusi.

Dice che farà mercatone. Non lo dice in realtà, fa capire, fa circolare voci attraverso la zona grigia dei media amici e tifosi. Siamo insomma alle solite, la solita nebbia, il solito trionfalismo triste, e non si capisce perché si debba far chiarezza - se mai lo si farà - solo fra tre settimane: servirebbe oggi come l’aria, la chiarezza”