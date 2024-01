CdM su De Laurentiis: "Ammette, confessa, si umilia: è chiaro che ha sbagliato lui, ma continuerà a comandare e concederà solo gli sprazzi di notizie che vorrà"

Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, sul quotidiano odierno analizza le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

“Vorremmo tanto sapere adesso quello che sta nelle pieghe e che costituisce il segreto di questa annata storta - sono parole del presidente del Napoli. Ammette, confessa, si umilia: però parlerà fra ventidue giorni, «al ritorno dalla supercoppa»: un assegno post datato.

Si tratta in realtà di una gestione della piazza e dei media, esercitata con piglio paternalistico e grande astuzia: perché è chiaro che ha sbagliato lui ma continuerà a comandare lui stesso e concederà solo gli sprazzi di notizie che vorrà. Sperando che non siano altre accuse ad assenti che per loro convenienza o posizione preferiranno non rispondere”