CdM - Staff Conte al Napoli: resteranno solo in tre dell'ultima stagione

Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sullo staff tecnico di Conte al Napoli:

"Per Conte sarà un ritorno, ad ottobre del 2014 quando fu ospitato dal Napoli da commissario tecnico della Nazionale. Al suo fianco c’era Gabriele Oriali, che farà parte dello staff di Conte, un mix tra volti nuovi e figure sotto contratto con il club come il team manager Giuseppe Santoro, il preparatore dei portieri Alejandro Rosalen Lopez e il match analyst Simone Beccaccioli. Il capo dei preparatori atletici dovrebbe essere ancora Francesco Sinatti con il doppio ruolo in Nazionale, guiderà gli uomini di Conte Costantino Coratti e Stefano Bruno".