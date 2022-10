Calcio Napoli - Il Corriere del Mezzogiorno definisce la gara contro la Cremonese un crocevia importante per il cammino del Napoli:

"Butta acqua sul fuoco, all’allenatore però non sfugge che il crocevia di Cremona è fondamentale non tanto per la proiezione sul finale della stagione — il campionato è ancora tanto lungo — ma per alimentare autostima e consapevolezza. La continuità diventa così l’obiettivo fondamentale del Napoli in questo momento".