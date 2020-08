Cdm, Scozzafava: "L’armonia e la ricerca dell’intesa: arriva la svolta del nuovo Napoli e il passaggio di consegne tra Milik e Osimhen"

Ultime calcio Napoli - Scrive Monica Scozzafava nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno:

Osimhen-Mertens-Lozano

"Qualcosa di diverso si è visto subito, il passaggio di testimone dal «vecchio» al «nuovo» Napoli sta idealmente nell’avvicendamento tra Milik (prima partita contro il Castel di Sangro) e Osimhen (quella contro l’Aquila). E non certo per i gol, quelli con due squadre di Eccellenza dovevano esserci e ci sono stati. Tutto molto facile, e c’era anche da aspettarselo. La fase di transizione è un cantiere aperto, ma Gattuso inizia con la consapevolezza che i suoi iniziano a muoversi in maniera diversa e, soprattutto, iniziano finalmente a intendersi. Gli attaccanti del Napoli si curano relativamente di avversari obiettivamente modesti, ma l’allenamento allo stadio Patini di Castel di Sangro è l’occasione per affinare l’intesa, ricercare l’armonia. In lungo e in largo. Con Osimhen il Napoli verticalizza, si guarda, si cerca. Si prodiga. Il campo è ampio e va bene che il triangolare non ha valore ma lascia tracce del lavoro (nuovo) che gli azzurri stanno svolgendo in ritiro. Lozano per Osimhen, Lozano per Insigne, Victor per Mertens in una girandola di assist e gol, che regala emozioni forti e anche tanti sorrisi. Stavolta il «nuovo» non spaventa, piuttosto incoraggia gli uni con gli altri. Induce chi c’era già al sacrificio per l’integrazione di chi è appena arrivato. Ecco che le esultanze per i ventuno gol messi a segno nelle due gare sono autentiche, divertite. Nessuno avrebbe immaginato di soffrire alla prima uscita, però la certezza di una buna condizione fisica non era scontata. In campo è festa per tutti, perchè il Napoli va a valanga sull’onda dell’entusiasmo e della voglia di costruire un insieme, un nuovo insieme che dia l’idea della squadra che vuole indossare l’abito diverso, vuole migliorarsi alla ricerca di un nuovo equilibrio. Dunque, non sono i venti gol a fare impressione ma l’inizio di una sintonia. Si dirà che molti giocatori potrebbero andar via, ma l’ossatura del nuovo Napoli è quella che resterà, bene i gol di Ghoulam (dato per partente), di Younes e anche di Koulibaly, big corteggiato dalla Premier. Ieri in campo il vecchio e il nuovo per un consapevole passaggio di consegne".