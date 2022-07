Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime indiscrezioni in merito al possiible addio di Zielinski:

"Spalletti ha un gruppo trasformato viste le tante partenze illustri e la rivoluzione potrebbe non essere ancora finita. Il West Ham è in pressing su Zielinski, la trattativa avanza e le cifre non sono più così lontane dalle richieste delle parti: 35 milioni di euro al Napoli e 6 a stagione al calciatore".