CdM - Real e Atletico su Fabian Ruiz, Florentino Perez prepara offerta superiore a 60 mln: i dettagli

Calciomercato Napoli -I colleghi del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto della situazione in merito al futuro di Fabian Ruiz:

"Le prestazioni di Fabian Ruiz sia con il Napoli che con la Nazionale Under 21 campione d’Europa hanno stregato il mondo intero, a Madrid il suo talento non ha colpito solo il Real ma anche l’Atletico che un anno fa fu vicinissimo a Fabian individuato ora per sostituire Rodri ceduto al Manchester City per 70 milioni di euro. Ne avevano parlato Ancelotti e Berta nei mesi scorsi ma il Napoli lo ritiene incedibile, concetto ribadito anche al Manchester United che potrebbe perdere Pogba - nel mirino di Juventus e Real Madrid - e aveva pensato all’ex Betis per rinforzare il proprio centrocampo. Florentino Perez non ha ancora mollato la presa, è parso disposto a superare anche la quota dei 60 milioni ma il Napoli vuole blindare Fabian Ruiz, nel corso dei prossimi mesi si discuterà del rinnovo di contratto e potrebbe essere inserita anche una clausola rescissoria molto alta. L’alternativa a Fabian per il Real è Van de Beek dell’Ajax.