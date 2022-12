CdM - Raspadori l'arma in più del Napoli: per Spalletti può fare anche la mezzala, è una variante che stimola Jack

Le ultime notizie sul Napoli di Spalletti e sulla possibilità di far giocare Raspadori mezzala nel nuovo ruolo per il resto della stagione. Ci sono novità importanti riguardo le scelte tattiche del mister.

Napoli - Il Corriere del Mezzogiorno analizza il nuovo ruolo di Raspadori con il Napoli:

Raspadori è l’uomo in più, può essere un’arma per diverse soluzioni, anche quelle sperimentate durante il ritiro al Regnum Carya Hotel di Belek. È il quindicesimo uomo di Spalletti nella classifica del minutaggio della prima parte di stagione (728 minuti di gioco), una graduatoria in cui le distanze sono molto più ridotte rispetto per esempio al Napoli di Koulibaly e compagni che aveva gerarchie più consolidate.

Spalletti l’ha definito uno sfizio Raspadori mezzala, quell’idea potrebbe essere anche una traccia per ampliare le chances di coesistenza tra Jack e Victor, autore di un gol meraviglioso domenica contro il Crystal Palace.

Potrebbe essere una variante che stimola Raspadori a sfruttare anche i suoi volumi di corsa nella fase di non possesso, conservando l’equilibrio del 4-3-3 con la qualità e l’intelligenza tattica dell’ex Sassuolo. In quel primo tempo Raspadori si è esaltato, ha siglato una doppietta, colpito un palo e realizzato un assist.