CdM - Raiola ha provato a riaprire lo scambio Milik-Bernardeschi, ma i diritti d'immagine rappresentano un ostacolo enorme da superare per il bianconero

Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l’attacco è da ricostruire, a Castel di Sangro c’è abbondanza con tanti giocatori in uscita: Llorente, Ounas, Younes che vorrebbe trasferirsi al Fortuna Dusseldorf, e Milik al centro della maxi-operazione con la Roma.

Raiola ha provato a riaprire lo scambio con Bernardeschi ma i diritti d’immagine gestiti dalla Roc Nations rappresentano un ostacolo complesso, la strada più probabile per l’esterno offensivo della Juventus è il trasferimento in Premier League.