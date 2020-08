CdM - Raiola a lavoro per l'operazione Bernardeschi, la cessione di Lozano solo in un caso: i dettagli

Ultime calciomercato Napoli. Ieri l'agente Mino Raiola si è presentato nel ritiro del Napoli per parlare delle trattative azzurri legate ai suoi assistiti. Ecco quanto raccontato dal Corriere del Mezzogiorno:

Milik ha un accordo con la Juventus, non sembra voler considerare altre opzioni almeno in questo momento e l’unica contropartita che da tempo stuzzica il Napoli è Federico Bernardeschi. Raiola in un’intervista a Sky ha dichiarato di valutare anche la pista Napoli e sta provando ad approfondire l’ipotesi nonostante la complessità per gli ostacoli relativi all’accordo complessivo con la Juventus e ai diritti d’immagine.

Le parti hanno approfondito quest’ipotesi, la prima scelta del Napoli per gli esterni offensivi è Boga, se dovesse arrivare insieme ad uno come Under o proprio Bernardeschi, per Lozano potrebbe aprirsi lo scenario del prestito e, se restasse in Italia, sarebbero conservate le agevolazioni fiscali del Decreto Crescita.