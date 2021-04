CdM - Punizione d'autore per Mertens, Cordaz resta a guardare la palla! Insigne raggiunge Cavani ed esulta con una danza particolare

C’è un aspetto del Napoli che induce all’ottimismo in proiezione Champions: la forza dell’attacco e la perfezione estetica dei gol di Insigne, Osimhen e Mertens. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

"Il capitano è stato il primo ad aprire le marcature. Il raddoppio è di Osimhen e nasce dalla triangolazione Insigne-Fabian-Insigne a servire Osimhen in sforbiciata. Veniamo alla punizione al limite dell’area di Mertens che è di quelle d’autore: il belga punta il palo del portiere e Cordaz resta a guardare la palla che entra in rete. Azioni belle e in velocità, ed è sempre Insigne il grande ispiratore. Il capitano arriva a quota 104 gol in maglia azzurra, raggiunge Cavani ed esulta con una danza particolare"