Cdm - Piace Consigli ma c'è un nome più concreto per il ruolo di secondo portiere

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sui possibili nomi per il Napoli nel ruolo di portiere in seconda

Per il Napoli Sirigu è il nome più concreto come vice esperto ma piace anche Consigli. Il giro dei portieri ancora deve iniziare, ci sono soltanto trattative e spifferi: la Lazio punta su Carnesecchi, la Fiorentina è in vantaggio per Vicario e sta dialogando con l’Atalanta per uno scambio Kouamè-Gollini, Cragno potrebbe diventare un’idea del Monaco