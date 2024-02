CdM - Osimhen ritarda il rientro a Napoli: Genoa a rischio, sarà la nona gara senza di lui

Per il Napoli al completo De Laurentiis ha fornito una data: 18 febbraio. Potrebbe essere il giorno giusto perché è probabile che Mazzarri non possa contare su Osimhen neanche per la sfida di sabato contro il Genoa. L’ultima partita di Victor in maglia azzurra risale al 23 dicembre 2023, è Roma-Napoli.

Victor Osimhen

Osimhen salta anche il Genoa

Il ritardo nel rientro di Osimhen da Lagos probabilmente lo renderà indisponibile per la sfida contro il Genoa. Il Napoli giocherebbe così tra campionato e Supercoppa la nona gara senza di Osimhen, il giocatore più pagato dell’intero organico con un ingaggio di circa 10 milioni a stagione dopo il rinnovo. Osimhen al rientro sarà monitorato dallo staff medico in virtù di qualche acciacco che si è trascinato in Coppa d’Africa e dovrebbe, quindi, rientrare in campo in Champions League nella gara d’andata contro il Barcellona. Il suo contributo è fondamentale, fornisce profondità, potenza fisica dentro l’area di rigore, impegna i difensori avversari lasciando spazi ai compagni. È prezioso anche in fase di non possesso, determinante sulle palle inattive degli avversari.