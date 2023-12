CdM - Osimhen non è ancora al top! Domani titolare, poi 5 giorni per prepararsi alla Juve

Domani si gioca Napoli-Inter e Mazzarri dovrebbe finalmente riavere a disposizione Victor Osimhen dal primo minuto. Ne parla l'edizione del Corriere del Mezzogiorno, ricordando come Osimhen non giochi titolare dallo scorso 8 ottobre, partita a cui risale anche l'ultimo gol del nigeriano con la maglia del Napoli.

Condizioni Osimhen

Ultime notizie. Se è vero che Mazzarri ha cercato di gestire Osimhen con cautela, domani dovrebbe comunque partire titolare. Scrive il CdM: "Osimhen non è ancora al meglio della condizione, lo sprint non ha la brillantezza ideale, non c’è il moto perpetuo dei tempi migliori", ma Mazzarri ha bisogno di lui contro l'Inter per impensierire la difesa avversaria quando il Napoli supera la prima linea di pressione.

"Poi dopo la sfida contro l’Inter ci saranno cinque giorni di lavoro per prepararsi alla gara contro la Juventus. Potrà lavorare sul campo, misurare l’intensità, monitorare la brillantezza dei suoi movimenti con qualche allenamento in più".