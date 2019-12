CdM - Nello spogliatoio del Napoli c'è un folto gruppo di pacifisti: spunta anche un nome a sorpresa! [GRAFICO]

Ultimissime Calcio Napoli -Clima pesante all'interno dello spogliatoio della SSC Napoli. Non una novità. Dopo l'incontro con Aurelio De Laurentiis prima e con Carlo Ancelotti poi, all'interno dello spogliatoio sembrano coesistere quattro gruppi ben distinti. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno - Campania ha analizzato la situazione. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il nuovo corso. Ragazzi giovani e di belle speranze, arrivati da poco, sui quali il Napoli punterà sicuramente per la prossima stagione. I pacifisti Meret, Di Lorenzo, Lozano, Luperto e Gaetano. Ai quali si è unito Ospina, portiere di lungo corso che due giorni fa ha dato la carica: «Dobbiamo rialzarci, dobbiamo farlo tutti per questa gente meravigliosa che vive per il calcio e che sta male quando perdiamo»".