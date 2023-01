CdM - Napoli-Juve sarà una gara difficile per Osimhen: il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno s'interroga su quali possano essere le armi per battere la Juventus da parte di Spalletti e viceversa. E c'è un duello su cui punterà tanto la Juventus per provare a fermare l'attacco dei partenopei, che già l'anno scorso mise in difficoltà Victor Osimhen.

Napoli-Juve, duello Bremer-Osimhen

Si tratta del duello Bremer-Osimhen, che come scrive il Corriere:

"Questa possibilità diventa ancora più interessante se consideriamo che Bremer è uno dei pochi difensori del campionato in grado di assorbire il duello – fisico e in velocità – con Osimhen, e allora è lecito immaginare che il centravanti nigeriano possa vivere una gara più difficile del solito".