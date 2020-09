CdM - Napoli con il 4-3-3 contro il Parma, 4-2-3-1 solo un'alternativa. Gattuso valuta di dirottare Mertens a destra

Ultimissime calcio Napoli - Nella giornata di oggi il Napoli affronterà in amichevole il Pescara e, al pari del testa a testa contro lo Sporting Lisbona, si tratta di test di notevole importanza in vista dell'esordio stagionale. Contro il Parma, stando a quanto si legge sul Corriere del Mezzogiorno, Gattuso è orientato a disporre la squadra con il 4-3-3, con il 4-2-3-1 che rappresenta, al momento, solo una alternativa. C'è l'idea, inoltre, di far coesistere Mertens ed Osimhen anche in un tridente offensivo dirottando il belga a destra come avviene in Nazionale.

Gennaro Gattuso Napoli