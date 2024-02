Cdm - Napoli-Barcellona, la probabile formazione: Mazzarri potrebbe confermare Traorè, torna Osimhen dal 1'

Victor Osimhen è pronto al rientro dal 1' contro il Barcellona, in Champions League.

Hamed Junior Traorè

Napoli-Barcellona, la probabile formazione

Nel Napoli mancherà anche Zielinski, come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, che è diventato ormai come un corpo estraneo. Il centrocampista polacco, così come il nuovo acquisto Dendonker, è stato escluso dalla lista Uefa. Contro gli spagnoli può tornare al centro della difesa Juan Jesus. Il reparto sarà completato da Rrhamani e Olivera che sta gradualmente rientrando in forma dopo un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per quasi due mesi. A dettare i tempi in mediana il solito Lobotka con Anguissa a destra e Traorè (o Lindstrom) a sinistra. In attacco salvo colpi di scena ci sarà Osimhen ai suoi lati Kvara e Politano.