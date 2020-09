CdM - Milik e Llorente non convocati per Pescara e Sporting: per il polacco sondaggio del Lipsia, Benevento ed estero per lo spagnolo

Ultime notizie calcio Napoli - Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, Milik e Llorente, ormai fuori dal progetto Napoli, non dovrebbero essere convocati per le amichevoli contro Pescara e Sporting Lisbona. Meglio non rischiare dal momento che un infortunio potrebbe pregiudicare una loro cessione. Il polacco continua a piacere alla Roma in attesa della decisione della Juventus relativa a Dzeko ed in generale all'attacco, ma attenzione anche ad un possibile affondo del Lipsia che qualche settimana fa ha fatto un sondaggio con una proposta di ingaggio nettamente inferiore a quella presentata dai giallorossi. Lo spagnolo, invece, piace al Benevento ma valuta eventuali proposte dall'estero.

Milik e Llorente sul mercato