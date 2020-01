CdM - Mertens può giocare uno spezzone di gara con la Lazio: corsa contro il tempo per recuperare Koulibaly e Maksimovic per la Juve

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno prova a fare il punto degli infortunati in casa Napoli. Ieri in conferenza stampa, Gattuso non ha nascosto un po' di disappunto per queste assenze che gli stanno togliendo molto perchè stiamo parlando di calciatori importanti come Koulibaly, Mertens e Maksimovic. Il quotidiano in edicola oggi scrive. "Maksimovic e Koulibaly ieri hanno svolto terapie e lavoro in palestra, dovrebbero rientrare contro la Juventus. Mertens, invece, potrebbe essere disponibile almeno a gara in corso contro la Lazio"