CdM - Meret, rinnovo fino al 2027: manca solo l'ufficialità! Scelta definitiva prima di Dimaro

Ultime notizie Napoli: è l'ora di Alex Meret. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno scelto lui come portiere titolare per la prossima stagione e per il portiere ex Udinese è già pronto un rinnovo fino al 2027, per prolungare un contratto che al momento scadrà nel 2023. Pagato 25 milioni nel 2018, ora Meret ha 25 anni e il Napoli ha deciso di affidare a lui la difesa della porta dopo l'addio di David Ospina.

Addio Ospina, Meret sarà titolare

Il portiere colombiano sarà svincolato dal 1 luglio anche se al momento - come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola - Ospina non ha ricevuto grandi offerte. In ogni caso, a nulla è valso il parere di Spalletti che forse avrebbe preferito continuare a puntare sul portiere che dà maggiori garanzie nel gioco con i piedi.

Ospina, portiere del Napoli

La scelta è fatta, dunque, ma il Corriere del Mezzogiorno precisa: "Nel mercato le cose possono cambiare da un giorno all’altro, di ora in ora: solo la firma del contratto di Meret potrà sancire l’ufficialità. Di certo prima della partenza per il ritiro di Dimaro dovrà essere fatta una scelta definitiva".