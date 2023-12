CdM - Mario Rui punta alla convocazione per Napoli-Cagliari

Napoli Calcio - Come si legge sulle pagne del Corriere del Mezzogiorno, Mario Rui punta alla convocazione per Napoli-Cagliari:

"Mario Rui non ha ancora recuperato, punta a tornare per la sfida di sabato contro il Cagliari, a sinistra dovrebbe essere confermato Natan. Zanoli a sinistra ha rappresentato un’opzione concreta ma Mazzarri è orientato ad utilizzarlo a gara in corso, come avvenuto contro il Real Madrid e la Juventus: «Non è stato bene finora, era il primo candidato a sostituire gli altri. Non ha i 90 minuti nelle gambe, se parte dall’inizio poi sicuramente lo devo cambiare»"