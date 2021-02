Cdm - La nuova stagione riparte con Mertens: a caccia di vittoria e consapevolezza per raggiungere la Champions

Napoli Calcio - Scrive Monica Scozzafava nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno:

Mertens

"Ricominciare, la parola d’ordine. Con qualche giocatore recuperato, la mente libera da altre competizioni e la consapevolezza che il quarto posto può e deve essere obiettivo possibile. De Laurentiis torna al fianco della squadra, ma senza alcuna pressione per la qualificazione Champions, il presidente ha anche messo in conto l’eventuale e ulteriore «passo indietro». Ma è evidente che si aspetta una reazione d’orgoglio. Deve esserci. Senza depressione, ha detto Gattuso dopo l’eliminazione dall’Europa League. Inizia oggi con il Benevento l’altro campionato del Napoli, senza troppi rimpianti, sarebbero una zavorra controproducente, con l’occhio alla classifica e ai punti da fare. Tre partite per mettere fieno in cascina prima di altrettante sfide proibitive contro Milan, Roma e Juventus. Arrivarci con nove punti gonfierebbe finalmente il petto a una squadra mortificata dall’altalena dei risultati e avvilita dalle critiche. Gattuso s’affida al gruppo che non ha mai avuto, convinto che sia disposto al sacrificio per lui e nel nome della maglia che indossa. Rino (ri)comincia armando la testa e i piedi di Dries Mertens. L’uomo in più, e non soltanto per le qualità tecniche".