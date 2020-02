CdM - Koulibaly verso l'esclusione col Brescia e Barcellona

Ultimissime calcio Napoli - I colleghi del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto della situazione sulle vicende in casa Napoli:

"Passo dopo passo, mentre l’asticella si alza e il banco di prova diventa sempre più difficile. La sfida dello spogliatoio Gattuso l’ha vinta, utilizzando la tecnica del pane al pane e vino al vino. Schierando le uniche formazioni che gli davano garanzia, a prescindere dal valore del cartellino del singolo giocatore, senza neanche stare troppo a pensare ai musi lunghi dei big. Esser chiari gli ha garantito credibilità e rispetto da parte dei giocatori. La sfuriata con Allan è già passata, il brasiliano ha capito e gli ha anche chiesto scusa. Con Meret, il portiere del futuro, pure è stato chiaro: se Ospina è più funzionale al nuovo corso, gioca lui. Così come ha dovuto mettere da parte Llorente pur riconoscendogli doti tecniche e soprattutto esperienza. Si lotta a tutto campo per la conquista di un posto e Ringhio non fa sconti, nè si preoccupa di urtare le corde della suscettibilità degli «esclusi». La priorità è quella di far punti e risalire la classifica. Il suo calcio non vive di simpatie o antipatie. Adesso però è chiamato a un’ulteriore sfida: due giocatori per ruolo, per la maggior parte dei casi di eguale valore. Chi non gioca deve sentirsi sempre parte del progetto. Deve stare sulla corda perchè da un momento all’altro può arrivare il suo momento. Prima o dopo che sia. Domani c’è il Brescia, martedì il Barcellona. Due obiettivi fondamentali con motivazioni differenti, per i quali è richiesta la medesima rabbia agonistica. Guai a farsi condizionare dall’impegno in Champions ma probabilmente in venti almeno dovranno pensare che può toccare a loro giocare la partita dell’anno. Gattuso sa come si fa e di fronte a sè ha due gare in cui far sentire tutti protagonisti. E fino a domani sera tutti dovranno pensare che è quella con il Brescia la partita più importante, perchè tutti sono importanti. Non è una mission di poco conto ma se Koulibaly deve arrendersi ai problemi fisici e saltare entrambe ognuno potrà farsi una ragione di una eventuale esclusione".