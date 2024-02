CdM - In 8.000 a Reggio Emilia e poi sold out con la Juve: i tifosi non abbandonano il Napoli

Napoli Calcio - Nonostante la classifica deludente i tifosi del Napoli non abbandonano la squadra sottolinea il Corriere del Mezzogiorno:

"Nonostante il nono posto e un’annata molto deludente, il Napoli non ha smarrito l’amore dei suoi tifosi. A Reggio Emilia ci saranno circa 8000 sostenitori azzurri tra il settore ospiti tutto esaurito e le tribune del Mapei Stadium. La prevendita per la sfida contro la Juventus procede a ritmi altissimi, è probabile che ci sarà il sold-out al Maradona. In cinque giorni circa 60000 cuori azzurri palpiteranno tra Reggio Emilia e Fuorigrotta con la speranza che sia la settimana del cambiamento per il Napoli".