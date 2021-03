CdM - Il Napoli si affida a Hysaj e Mario Rui: c'è un indizio sulla pace tra il portoghese e Gattuso

Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive su Gattuso e Mario Rui: "Gattuso non ha una settimana tipo di lavoro dai tempi della partita fantasma contro la Juve, tra fine settembre e inizio ottobre. La perdita di Ghoulam toglie una soluzione importante che il Napoli aveva appena recuperato, toccherà a Mario Rui e Hysaj alternarsi sulla fascia sinistra. L’ingresso in campo del terzino portoghese per un quarto d’ora circa contro il Bologna è un segnale positivo riguardo ai rapporti interni dopo l’episodio di giovedì in allenamento".