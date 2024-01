CdM - Il Napoli prova a recuperare Olivera e Demme per uno spezzone di gara contro l'Inter

Napoli Calcio - Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno il Napoli proverà a recuperare Demme e Olivera per la finale di lunedì:

"Cajuste e Mazzocchi, acciaccati dopo la gara contro la Fiorentina, ieri non si sono allenati ma si sono dedicati solo alle terapie. Demme e Olivera hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo, si punta a recuperarli almeno per uno spezzone in vista della finale. C’è ottimismo in casa Napoli, Cajuste e Mazzocchi dovrebbero essere recuperati in vista della finale di lunedì".