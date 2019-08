CdM - Il Napoli è la squadra più in salute d'Europa, il Dott. Canonico: "Proteggere la salute degli atleti ed allungare la loro carriera"

Notizie Calcio Napoli - La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis rappresenta un'eccellenza nel campo della salute. La società partenopea, infatti, è una delle società più in salute d'Europa. A certificarlo, come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno-Campania, è un lavoro scientifico, frutto della collaborazione tra lo Sbarro Health Research Organization (SHRO) di Fildalfia, negli USA, e lo staff medico della SSC Napoli.

Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il risultato della ricerca innovativa è volto a migliorare la performance e ridurre l’incidenza di infortuni fisici attraverso la combinazione di appropriati allenamenti, adattati ai profili genetici e nutrizionali di ogni atleta. Il gruppo di lavoro ha analizzato l’impatto di programmi di allenamento e regimi nutrizionali personalizzati, studiati dai medici ed allenatori dell Napoli, con lo scopo di migliorare la performance atletica e ridurre l’incidenza di infortuni fisici.

I risultati ottenuti sono stati anche confermati dalla Lega Serie A e dall’UEFA, in cui si evince come i giocatori del Napoli siano tra i più “in salute” in Europa. Il professor Antonio Giordano, direttore della Sbarro Health Research Organization, sottolinea: «La nuova medicina dello sport sta diventando una specialità che prende sempre più in considerazione le differenze genetiche degli atleti».

Il dottor Raffaele Canonico – attuale responsabile dello Staf medico del Napoli - ha aggiunto : «Questi parametri possono essere adottati e sperimentati per specifiche strategie allo scopo di migliorare, non solo la performance nello sport, ma anche per proteggere la salute degli atleti aiutando, aspetto fondamentale, ad allungare la loro carriera».